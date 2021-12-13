- 13 Ara 2021 - 09:25 G: 13 Ara 2021 - 09:32

Masterchef’e Veda Eden İsim Yürekleri Yaktı! Herkes “Göbek Atacağım” Diyordu Ama Söyledikleri Şok Etti! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Kalpler Paramparça…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ortaya çıktı! Vedasıyla yürekleri yakan başarılı yarışmacının eleneceği yönünde ifşa haberleri çıkınca; “Göbek atıyorum! Sonunda gidiyor” yorumları yapılmıştı ama söyledikleriyle şok etti. Gözyaşlarını sel olup akıtan isim için hayat resmen durdu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde bir eleme oyunu oynandı. En düşük puanı alan yarışmacı ise resmen yarışmaya veda etti. Peki, yarışmaya kim veda etti?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Ara 2021 - 09:25 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Danilo Şef'in Avukatı Bombayı Patlattı! Ortalığı Titretti... Eşiyle İlgili Her Şey Ortaya Çıktı! Boşanamama İddialarına Tokat Gibi Cevap Geldi! 500 Bin Euro Krizi… mask
Masterchef Danilo Şef'in Avukatı Bombayı Patlattı! Ortalığı Titretti... Eşiyle İlgili Her Şey Ortaya Çıktı! Boşanamama İddialarına Tokat Gibi Cevap Geldi! 500 Bin Euro Krizi…
Masterchef Mavi Takım Kaptanıyla İlgili Akıl Döndüren İfşa! Bu Hafta Kıyamet Kopacak, Ortalık İnleyecek! Öyle Bir İsim Kazandı Ki, Seyirci Kriz Geçirecek! Neler Oluyor? mask
Masterchef Mavi Takım Kaptanıyla İlgili Akıl Döndüren İfşa! Bu Hafta Kıyamet Kopacak, Ortalık İnleyecek! Öyle Bir İsim Kazandı Ki, Seyirci Kriz Geçirecek! Neler Oluyor?
Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Hülya Akılları Baştan Aldı! Fizik Şov Yaptı... Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Masterchef Hasan Delirebilir… “Aman Yenge” mask
Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Hülya Akılları Baştan Aldı! Fizik Şov Yaptı... Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle Nefesleri Kesti! Masterchef Hasan Delirebilir… “Aman Yenge”
Masterchef Dilara'yla İlgili Ortaya Çıkan Flaş İfşa! Meğer Mehmet Şef'le Aralarında... Sır Gibi Saklanıyordu…Torpil İddiaları Güçlendi, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Dilara'yla İlgili Ortaya Çıkan Flaş İfşa! Meğer Mehmet Şef'le Aralarında... Sır Gibi Saklanıyordu…Torpil İddiaları Güçlendi, Ortalık Karıştı!
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Resmen Birbirlerine Girip Ortalığı Yakıp Yıktılar! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak! mask
Masterchef Aşıkları Şeflerin Önünde Resmen Birbirlerine Girip Ortalığı Yakıp Yıktılar! Yüzlerine Bile Bakmadılar, Kriz Geçirdiler! Öyle Bir Gönderme Yapıldı Ki, Taş Üstünden Taş Kalmayacak!
Masterchef Emre’den Şok Açıklama! Yarışmadan Bile İstemeyerek Çekilmişti, Aylar Sonra Perde Arkasını Araladı! mask
Masterchef Emre’den Şok Açıklama! Yarışmadan Bile İstemeyerek Çekilmişti, Aylar Sonra Perde Arkasını Araladı!
Masterchef Hasan’dan Skandal Aşk Pozu! İhanet ve Aldatma İddialarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü, Ortalık Karıştı! mask
Masterchef Hasan’dan Skandal Aşk Pozu! İhanet ve Aldatma İddialarıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü, Ortalık Karıştı!
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenmeye Karar Verdi! Şefler Nikah Şahidi Olacak, Sarmaş Dolaş Gözükmüşlerdi! Aileler Devrede... mask
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenmeye Karar Verdi! Şefler Nikah Şahidi Olacak, Sarmaş Dolaş Gözükmüşlerdi! Aileler Devrede...
Masterchef Burcu Hüngür Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Kendisini Tutamadı ve Canlı Yayında… Başına İlk Kez Böyle Bir Şey Geldi! mask
Masterchef Burcu Hüngür Hüngür Hüngür Ağladı! Şeflerin Önünde Kendisini Tutamadı ve Canlı Yayında… Başına İlk Kez Böyle Bir Şey Geldi!
Masterchef Pelin Durmak Bilmiyor! “Dikkat, Bu Son Çağrı” Dedi, Ortalığı Karıştı! Perde Arkasını Bir Kez Daha Araladı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef Pelin Durmak Bilmiyor! “Dikkat, Bu Son Çağrı” Dedi, Ortalığı Karıştı! Perde Arkasını Bir Kez Daha Araladı! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mahkum 1. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri mask
Mahkum 1. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama... mask
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama...
Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik’in Memleketi Neresi? mask
Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik’in Memleketi Neresi?
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
Gut hastalığı nedir, kimlerde Görülür? Beslenirken nelere dikkat edilmelidir? mask
Gut hastalığı nedir, kimlerde Görülür? Beslenirken nelere dikkat edilmelidir?
Hazer Armani Kimdir, Kaç Yaşında? Hazer Armani Yeniden Evlendi mi, Nereli, Ne İş Yapıyor? İşte, detaylar... mask
Hazer Armani Kimdir, Kaç Yaşında? Hazer Armani Yeniden Evlendi mi, Nereli, Ne İş Yapıyor? İşte, detaylar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status