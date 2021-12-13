Masterchef’e Veda Eden İsim Yürekleri Yaktı! Herkes “Göbek Atacağım” Diyordu Ama Söyledikleri Şok Etti! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Kalpler Paramparça…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ortaya çıktı! Vedasıyla yürekleri yakan başarılı yarışmacının eleneceği yönünde ifşa haberleri çıkınca; “Göbek atıyorum! Sonunda gidiyor” yorumları yapılmıştı ama söyledikleriyle şok etti. Gözyaşlarını sel olup akıtan isim için hayat resmen durdu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde bir eleme oyunu oynandı. En düşük puanı alan yarışmacı ise resmen yarışmaya veda etti. Peki, yarışmaya kim veda etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.