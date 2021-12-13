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13 Ara 2021 - 09:25

Masterchef’e Veda Eden İsim Yürekleri Yaktı! Herkes “Göbek Atacağım” Diyordu Ama Söyledikleri Şok Etti! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Kalpler Paramparça…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim ortaya çıktı! Vedasıyla yürekleri yakan başarılı yarışmacının eleneceği yönünde ifşa haberleri çıkınca; “Göbek atıyorum! Sonunda gidiyor” yorumları yapılmıştı ama söyledikleriyle şok etti. Gözyaşlarını sel olup akıtan isim için hayat resmen durdu!