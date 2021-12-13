- 13 Ara 2021 - 09:42 G: 13 Ara 2021 - 09:45

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 13 Aralık 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 13 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmeye devam eden su altyapı çalışmaları, haftanın ilk gününde de su kesintileri ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 13 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 13 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…


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13 Ara 2021 - 09:42 - Yaşam

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