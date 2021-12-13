Masterchef Sergen’den Şok Kavga! Şeflerin Önünde O İsimle Birbirine Girdi! Sevgilisi Dilara Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Stüdyoyu Terk Etti...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen’den şok kavga! O isimler şeflerin önünde birbirine girdiler! Sevgilisi olduğu iddia edilen Dilara ise hem kıpkırmızı oldu, hem de sinirlendi! Stüdyoyu terk eden Sergen, dikkatleri üzerine çekti. Instagram’a bomba gibi düşen bu durum ise akılları yerinden etti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise bir isim hayallerine ve yarışmaya veda eden kişi olacaktı. Önce Taşköprü sarımsağıyla yaratıcı bir yemek yapan yarışmacılar daha sonra ise şef tabağı yapacaklardı. Tam da bu anlarda Sergen kıyameti kopardı ve dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.