Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Ara 2021 - 10:03

Masterchef Sergen’den Şok Kavga! Şeflerin Önünde O İsimle Birbirine Girdi! Sevgilisi Dilara Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Stüdyoyu Terk Etti...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Sergen’den şok kavga! O isimler şeflerin önünde birbirine girdiler! Sevgilisi olduğu iddia edilen Dilara ise hem kıpkırmızı oldu, hem de sinirlendi! Stüdyoyu terk eden Sergen, dikkatleri üzerine çekti. Instagram’a bomba gibi düşen bu durum ise akılları yerinden etti. Peki, neler oluyor?