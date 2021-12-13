Üç Kuruş’un Leyla’sından Fizik Şov! Bikini Üstüyle Kışı Yaza Çevirdi, Fitliğiyle Nefesleri Kesti! Kemikleri Sayıldı, Baklavalarıyla Mest Etti!

Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi kısa bir süre önce ekranlarda macerasına başlamıştı. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora güzelliğiyle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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