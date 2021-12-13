- 13 Ara 2021 - 10:58 G: 13 Ara 2021 - 11:12

Üç Kuruş’un Leyla’sından Fizik Şov! Bikini Üstüyle Kışı Yaza Çevirdi, Fitliğiyle Nefesleri Kesti! Kemikleri Sayıldı, Baklavalarıyla Mest Etti!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş, geçtiğimiz yaz sezonunda final yapan Çukur dizisinin kardeş dizisi olarak ekranlara gelmeye başlamıştı. Dizide Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora ise akılları başlardan aldı! Fiziğiyle şov yapan başarılı oyuncu, kış ayını yaza çevirdi! Bikini üstünü giyerek; fitliğini kanıtlayan başarılı oyuncunun ise kemikleri sayıldı!

Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi kısa bir süre önce ekranlarda macerasına başlamıştı. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora güzelliğiyle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Ara 2021 - 10:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama... mask
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama...
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik’in Memleketi Neresi? mask
Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik’in Memleketi Neresi?
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Masterchef Sergen'in Akli Dengesi Bozuldu! Resmen Delirdi... Psikolojisi Bozuldu mu? Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti! mask
Masterchef Sergen'in Akli Dengesi Bozuldu! Resmen Delirdi... Psikolojisi Bozuldu mu? Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti!
Üç Kuruş Dizisinde Bomba Gibi Bomba! Ortalık Resmen 8 Şiddetinde Sallandı... Aras Bulut İynemli Şoku! Çok Canlar Yakacak, Giriş Tarihi Ortaya Çıktı! Final İpinden Almanın Tek Yolu… mask
Üç Kuruş Dizisinde Bomba Gibi Bomba! Ortalık Resmen 8 Şiddetinde Sallandı... Aras Bulut İynemli Şoku! Çok Canlar Yakacak, Giriş Tarihi Ortaya Çıktı! Final İpinden Almanın Tek Yolu…
Erkan Petekkaya Milyonları Yasa Boğdu! Çok Acı Haber Geldi... Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklamayı Yaptı! Ameliyat Masası Gerçeği Tir Tir Titretti! mask
Erkan Petekkaya Milyonları Yasa Boğdu! Çok Acı Haber Geldi... Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklamayı Yaptı! Ameliyat Masası Gerçeği Tir Tir Titretti!
Esra Erol Canlı Yayında Resmen Yıkıldı, Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor? mask
Esra Erol Canlı Yayında Resmen Yıkıldı, Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor?
Survivor All Star'da Büyük Kargaşa! Resmen Fırtına Çıkacak... Ortalığı Katıp Karıştıracak, Ortalığı Yıkacak! Ne Batuhan, Ne Nisa! Ağızlar Açık Kalacak! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star'da Büyük Kargaşa! Resmen Fırtına Çıkacak... Ortalığı Katıp Karıştıracak, Ortalığı Yıkacak! Ne Batuhan, Ne Nisa! Ağızlar Açık Kalacak! Neler Oluyor?
Gelinim Mutfakta Sunucusu Ortalığı İnletti! Stüdyoya Veda Etti... Yılmaz Morgül Yasta! Gözyaşlarına Boğan Hikayesiyle Yakıp Yıktı! Meğer Yılmaz Morgül… mask
Gelinim Mutfakta Sunucusu Ortalığı İnletti! Stüdyoya Veda Etti... Yılmaz Morgül Yasta! Gözyaşlarına Boğan Hikayesiyle Yakıp Yıktı! Meğer Yılmaz Morgül…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kuruş’un Leyla’sından Fizik Şov! Bikini Üstüyle Kışı Yaza Çevirdi, Fitliğiyle Nefesleri Kesti! Resmen Kemikleri Sayıldı, Baklavalarıyla Mest Etti! mask
Üç Kuruş’un Leyla’sından Fizik Şov! Bikini Üstüyle Kışı Yaza Çevirdi, Fitliğiyle Nefesleri Kesti! Resmen Kemikleri Sayıldı, Baklavalarıyla Mest Etti!
Müge Anlı’ya İntihar Şoku! İhanetini Kaldıramadı, Canına Kıydı! Kendisini Yerden Yere Atmıştı, Acı Haberi Duyuruldu! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’ya İntihar Şoku! İhanetini Kaldıramadı, Canına Kıydı! Kendisini Yerden Yere Atmıştı, Acı Haberi Duyuruldu! Neler Oluyor?
Masterchef Sergen’den Şok Kavga! Şeflerin Önünde O İsimle Birbirine Girdi! Sevgilisi Dilara Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Stüdyoyu Terk Etti... mask
Masterchef Sergen’den Şok Kavga! Şeflerin Önünde O İsimle Birbirine Girdi! Sevgilisi Dilara Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Stüdyoyu Terk Etti...
13 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
13 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Masterchef’e Veda Eden İsim Yürekleri Yaktı! Herkes “Göbek Atacağım” Diyordu Ama Söyledikleri Şok Etti! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Kalpler Paramparça… mask
Masterchef’e Veda Eden İsim Yürekleri Yaktı! Herkes “Göbek Atacağım” Diyordu Ama Söyledikleri Şok Etti! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Kalpler Paramparça…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status