Üç Kuruş’un Leyla’sından Fizik Şov! Bikini Üstüyle Kışı Yaza Çevirdi, Fitliğiyle Nefesleri Kesti! Kemikleri Sayıldı, Baklavalarıyla Mest Etti!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş, geçtiğimiz yaz sezonunda final yapan Çukur dizisinin kardeş dizisi olarak ekranlara gelmeye başlamıştı. Dizide Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora ise akılları başlardan aldı! Fiziğiyle şov yapan başarılı oyuncu, kış ayını yaza çevirdi! Bikini üstünü giyerek; fitliğini kanıtlayan başarılı oyuncunun ise kemikleri sayıldı!
Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisi kısa bir süre önce ekranlarda macerasına başlamıştı. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora güzelliğiyle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.