Masterchef Görkem Elenmesinin Ardından İlk Kez Konuştu! Perde Arkasını Öyle Bir Araladı Ki, Ağızları Açık Bıraktı! Gönderme Üzerine Gönderme…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi ve format değişikliğinden dolayı sadece 3 yarışmacı elenmemek için savaş verdi. Hem yaratıcılık hem de şef tabaklarını sunan yarışmacılardan Görkem ise en düşük puanı alarak elenen isim oldu! Peki, yarışma sonrasında neler dedi?

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