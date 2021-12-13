- 13 Ara 2021 - 11:26 G: 13 Ara 2021 - 11:33

Masterchef Görkem Elenmesinin Ardından İlk Kez Konuştu! Perde Arkasını Öyle Bir Araladı Ki, Ağızları Açık Bıraktı! Gönderme Üzerine Gönderme…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Görkem, elenmesinin ardından ilk kez konuştu! Perde arkasını aralayan yarışmacı, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmacılara ve Acun Medya’ya göndermede bulunan Görkem Demiral, Instagram’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi ve format değişikliğinden dolayı sadece 3 yarışmacı elenmemek için savaş verdi. Hem yaratıcılık hem de şef tabaklarını sunan yarışmacılardan Görkem ise en düşük puanı alarak elenen isim oldu! Peki, yarışma sonrasında neler dedi?

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13 Ara 2021 - 11:26 Ankara- Yaşam

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