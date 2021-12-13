Masterchef Görkem Elenmesinin Ardından İlk Kez Konuştu! Perde Arkasını Öyle Bir Araladı Ki, Ağızları Açık Bıraktı! Gönderme Üzerine Gönderme…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Görkem, elenmesinin ardından ilk kez konuştu! Perde arkasını aralayan yarışmacı, ağızların açık kalmasına neden oldu. Yarışmacılara ve Acun Medya’ya göndermede bulunan Görkem Demiral, Instagram’ı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi ve format değişikliğinden dolayı sadece 3 yarışmacı elenmemek için savaş verdi. Hem yaratıcılık hem de şef tabaklarını sunan yarışmacılardan Görkem ise en düşük puanı alarak elenen isim oldu! Peki, yarışma sonrasında neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.