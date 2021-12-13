Survivor All Star’da Büyük Kıyamet Koptu! Çekim Sırasında Saç Baş Kavga! Yarışma Esra Erol’a Döndü, Her Yerden Eski Aşklar Çıkıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star kadrosu ise dün sabah saatlerinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. 2020 yılında Nisa Bölükbaşı’na aşık olduğu konuşulan Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı ile uzun bir süre aşk yaşayan Barış Murat Yağcı’nın kadroda olmasının yanında; Nisa Bölükbaşı’nın yeni aşk yaşadığı Ogeday Girişken’inde yarışmada olduğu ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?

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