- 13 Ara 2021 - 13:07 G: 13 Ara 2021 - 13:11

Survivor Berna’dan Skandal Değişim! Acun Ilıcalı Bile Küçük Dilini Yuttu! Yıllar Sonra İlk Kez All Star’da Göründü, Ortalık Karıştı! “Bu Survivor Berna Olamaz”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıllar önce yer alan Berna’nın son hali şoke etti. Birçok kişi “Ben şok oldum! Acun Ilıcalı küçük dilini yutmuştur” yorumlarında bulundu. Yıllar sonra ilk kez All Star kadrosunda görünen Berna Keklikler, ağızları açık bıraktı. Sosyal medya pozlarını görenler ise “Bu Survivor Berna olamaz” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın bu yıl All Star olacağı biliniyordu. Acun Ilıcalı Survivor 2021 devam ederken; Panorama üzerinden bir açıklama yaparak; Survivor’un All Star olacağını duyurmuş hatta birçok kişinin de ismini duyurmuştu. Dün sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamayla All Star’da kimlerin olacağı da resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Ara 2021 - 13:07 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Büyük Kıyamet Koptu! Çekim Sırasında Saç Baş Kavga! Yarışma Esra Erol’a Döndü, Her Yerden Eski Aşklar Çıkıyor! mask
Survivor All Star’da Büyük Kıyamet Koptu! Çekim Sırasında Saç Baş Kavga! Yarışma Esra Erol’a Döndü, Her Yerden Eski Aşklar Çıkıyor!
Üç Kuruş’un Leyla’sından Fizik Şov! Bikini Üstüyle Kışı Yaza Çevirdi, Fitliğiyle Nefesleri Kesti! Kemikleri Sayıldı, Baklavalarıyla Mest Etti! mask
Üç Kuruş’un Leyla’sından Fizik Şov! Bikini Üstüyle Kışı Yaza Çevirdi, Fitliğiyle Nefesleri Kesti! Kemikleri Sayıldı, Baklavalarıyla Mest Etti!
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama... mask
Teşkilat Serdar Öldü Mü? Çağlar Ertuğrul Diziden Ayrılıyor Mu? İşte Dizi Hakkında Gelen O Açıklama...
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi… mask
Yargı Dizisinde Uğur Aslan Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Uğur Aslan’ın Memleketi…
Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik’in Memleketi Neresi? mask
Yüsra Geyik Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı Altın Kelebek Ödülü Alan Yüsra Geyik’in Memleketi Neresi?
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hande Doğandemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Kutsi İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Masterchef Sergen'in Akli Dengesi Bozuldu! Resmen Delirdi... Psikolojisi Bozuldu mu? Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti! mask
Masterchef Sergen'in Akli Dengesi Bozuldu! Resmen Delirdi... Psikolojisi Bozuldu mu? Yarışmadan Çekilmesine Ramak Kaldı! Mehmet Şef Esti, Gürledi! Stüdyoyu İnletti!
Üç Kuruş Dizisinde Bomba Gibi Bomba! Ortalık Resmen 8 Şiddetinde Sallandı... Aras Bulut İynemli Şoku! Çok Canlar Yakacak, Giriş Tarihi Ortaya Çıktı! Final İpinden Almanın Tek Yolu… mask
Üç Kuruş Dizisinde Bomba Gibi Bomba! Ortalık Resmen 8 Şiddetinde Sallandı... Aras Bulut İynemli Şoku! Çok Canlar Yakacak, Giriş Tarihi Ortaya Çıktı! Final İpinden Almanın Tek Yolu…
Erkan Petekkaya Milyonları Yasa Boğdu! Çok Acı Haber Geldi... Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklamayı Yaptı! Ameliyat Masası Gerçeği Tir Tir Titretti! mask
Erkan Petekkaya Milyonları Yasa Boğdu! Çok Acı Haber Geldi... Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı, İlk Açıklamayı Yaptı! Ameliyat Masası Gerçeği Tir Tir Titretti!
Esra Erol Canlı Yayında Resmen Yıkıldı, Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor? mask
Esra Erol Canlı Yayında Resmen Yıkıldı, Böyle Bir Olay Görülmedi! Avukat Hülya Delirdi, Çıldırdı! 19 Yaşındaki Kız İki Kişi Tarafından… Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Laf Ebesidir? İşte Her Söze Karışan, Söz Yetiştiren O Burç... mask
Hangi Burç Laf Ebesidir? İşte Her Söze Karışan, Söz Yetiştiren O Burç...
Hangi Burç İstenmediği Halde Kene Gibi Yapışır? İşte Çıkar İçin Peşini Bırakmayan O Burç... mask
Hangi Burç İstenmediği Halde Kene Gibi Yapışır? İşte Çıkar İçin Peşini Bırakmayan O Burç...
Hangi Burç Birşey Olunca Hemen Kabuğuna Çekilir? İşte Dış Dünya İle İlgisini Kesen O Burç... mask
Hangi Burç Birşey Olunca Hemen Kabuğuna Çekilir? İşte Dış Dünya İle İlgisini Kesen O Burç...
Survivor All Star’da Büyük Kıyamet Koptu! Çekim Sırasında Saç Baş Kavga! Yarışma Esra Erol’a Döndü, Her Yerden Eski Aşklar Çıkıyor! mask
Survivor All Star’da Büyük Kıyamet Koptu! Çekim Sırasında Saç Baş Kavga! Yarışma Esra Erol’a Döndü, Her Yerden Eski Aşklar Çıkıyor!
Masterchef Burcu Yarışmadan Çekiliyor! Başına Gelen Beladan Kurtulamadı, Eşi Acı Haberi Verdi! Biletini Aldı, Veda Konuşmasını Yaptı! “Başın Sağ Olsun” mask
Masterchef Burcu Yarışmadan Çekiliyor! Başına Gelen Beladan Kurtulamadı, Eşi Acı Haberi Verdi! Biletini Aldı, Veda Konuşmasını Yaptı! “Başın Sağ Olsun”
Masterchef Görkem Elenmesinin Ardından İlk Kez Konuştu! Perde Arkasını Öyle Bir Araladı Ki, Ağızları Açık Bıraktı! Gönderme Üzerine Gönderme… mask
Masterchef Görkem Elenmesinin Ardından İlk Kez Konuştu! Perde Arkasını Öyle Bir Araladı Ki, Ağızları Açık Bıraktı! Gönderme Üzerine Gönderme…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status