- 21 Ara 2021 - 12:56 G: 21 Ara 2021 - 13:22

Survivor Yarışmacısı Bambaşka Birisine Dönüştü! Hem Estetik, Hem İmaj… Görenler Tanıyamıyor, Bakanlar Donup Kalıyor! “Bu Kim?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıllar önce yer alan Berna’nın son hali şoke etti. Birçok kişi “Ben şok oldum! Acun Ilıcalı küçük dilini yutmuştur” yorumlarında bulundu. Yıllar sonra ilk kez All Star kadrosunda görünen Berna Keklikler, ağızları açık bıraktı. Sosyal medya pozlarını görenler ise “Bu Survivor Berna olamaz” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın bu yıl All Star olacağı biliniyordu. Acun Ilıcalı Survivor 2021 devam ederken; Panorama üzerinden bir açıklama yaparak; Survivor’un All Star olacağını duyurmuş hatta birçok kişinin de ismini duyurmuştu. Dün sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamayla All Star’da kimlerin olacağı da resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2021 - 12:56 Ankara- Yaşam

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