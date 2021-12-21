Survivor Yarışmacısı Bambaşka Birisine Dönüştü! Hem Estetik, Hem İmaj… Görenler Tanıyamıyor, Bakanlar Donup Kalıyor! “Bu Kim?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıllar önce yer alan Berna’nın son hali şoke etti. Birçok kişi “Ben şok oldum! Acun Ilıcalı küçük dilini yutmuştur” yorumlarında bulundu. Yıllar sonra ilk kez All Star kadrosunda görünen Berna Keklikler, ağızları açık bıraktı. Sosyal medya pozlarını görenler ise “Bu Survivor Berna olamaz” yorumunda bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın bu yıl All Star olacağı biliniyordu. Acun Ilıcalı Survivor 2021 devam ederken; Panorama üzerinden bir açıklama yaparak; Survivor’un All Star olacağını duyurmuş hatta birçok kişinin de ismini duyurmuştu. Dün sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamayla All Star’da kimlerin olacağı da resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.