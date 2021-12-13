Masterchef Pelin Evlenme Kararını Duyurdu! Emre, Hasan ve Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu, Son Noktayı Koydu! Esra Erol’a Katılan Sevgilisi…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasına hüzünlü bir vedada bulunan Pelin Zaman’ın Mehmet Şefle birlikte çalışacağı da ortaya çıkmıştı. Mehmet Şefin restorandı olan MYK’de eğitim alacak olan Pelin Zaman, kariyerine kısa bir ara vererek; iddialara göre evleneceğini resmen duyurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise Pelin Zaman sevenlerini şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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