- 13 Ara 2021 - 13:24 G: 13 Ara 2021 - 13:26

Masterchef Pelin Evlenme Kararını Duyurdu! Emre, Hasan ve Danilo Şefle Aşk Yaşadığı Konuşulmuştu, Son Noktayı Koydu! Esra Erol’a Katılan Sevgilisi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten geçtiğimiz haftalarda elenen Pelin Zaman iddialara göre evlenme kararını duyurdu! Masterchef yarışmasında Emre Büber, Hasan Biltekin ve Danilo Şefle aşk yaşadığı konuşulan Pelin Zaman, Esra Erol’a katılan sevgilisiyle bu iddialara noktayı koydu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasına hüzünlü bir vedada bulunan Pelin Zaman’ın Mehmet Şefle birlikte çalışacağı da ortaya çıkmıştı. Mehmet Şefin restorandı olan MYK’de eğitim alacak olan Pelin Zaman, kariyerine kısa bir ara vererek; iddialara göre evleneceğini resmen duyurdu! Gündeme bomba gibi düşen bu iddia ise Pelin Zaman sevenlerini şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Ara 2021 - 13:24 Ankara- Yaşam

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