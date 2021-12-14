- 14 Ara 2021 - 22:45

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü Tokat Etkisi Yarattı! Kızların Beyaz Atlı Prensi Bambaşka Birisine Dönüşmüş!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Hercai’de adını Miran olarak duyuran Akın Akınözü, tokat etkisi yarattı. Yakışıklılığıyla kızların beyaz atlı prensi haline gelen Akın Akınözü’nün bambaşka birisine dönüştüğü resmen görüldü! Eski halini görenler şok oldu. Tam tamına 50 kilo verdiği ortaya çıkarken; Akın Akınözü’nün yıllar önceki hali tir tir titretti!

Şimdilerde STAR TV ekranlarında yer alan Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü, gündemin en çok konuşulan erkek oyuncularından birisi oluyor! Kısa bir süre önce yapmış olduğu röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise eski hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ara 2021 - 22:45 Ankara- Yaşam

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