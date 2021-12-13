Hercai’nin Miran’ı Tokat Etkisi Yarattı! Kızların Beyaz Atlı Prensi Bambaşka Birisine Dönüşmüş! Eski Halini Görenler Şok Oluyor! Tam Tamına…

Şimdilerde STAR TV ekranlarında yer alan Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü, gündemin en çok konuşulan erkek oyuncularından birisi oluyor! Kısa bir süre önce yapmış olduğu röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise eski hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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