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13 Ara 2021 - 14:28

Kurtlar Vadisi’nin Yeni Haline Şok İki Transfer! Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Bir Arada! Kadro, Tarih Resmen Açıklandı, Gümbür Gümbür…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. EDHO’nun yerine ise yeni bir dizi geleceği ortaya çıkmıştı. Yalnız Kurt adının verildiği dizinin Kurtlar Vadisi’yle olan benzerliği de gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca’nın yıllar sonra bir projede buluşacağı ortaya çıktı!