- 13 Ara 2021 - 14:28 G: 13 Ara 2021 - 14:54

Kurtlar Vadisi’nin Yeni Haline Şok İki Transfer! Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Bir Arada! Kadro, Tarih Resmen Açıklandı, Gümbür Gümbür…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. EDHO’nun yerine ise yeni bir dizi geleceği ortaya çıkmıştı. Yalnız Kurt adının verildiği dizinin Kurtlar Vadisi’yle olan benzerliği de gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca’nın yıllar sonra bir projede buluşacağı ortaya çıktı!

Osman Sınav’ın düzenlediği Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda ise Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi isimlerin yer alacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca’nın bir araya geleceği yönünde iddialarda gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu olay sonrasında Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’na gözler çevrildi! Peki, neler oluyor?

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13 Ara 2021 - 14:28 Ankara- Yaşam

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Kurtlar Vadisi’nin Yeni Haline Şok İki Transfer! Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Bir Arada! Kadro Tarih Resmen Açıklandı, Gümbür Gümbür… mask
Kurtlar Vadisi’nin Yeni Haline Şok İki Transfer! Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Bir Arada! Kadro Tarih Resmen Açıklandı, Gümbür Gümbür…
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