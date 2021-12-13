Kurtlar Vadisi’nin Yeni Haline Şok İki Transfer! Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu Yeniden Bir Arada! Kadro, Tarih Resmen Açıklandı, Gümbür Gümbür…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. EDHO’nun yerine ise yeni bir dizi geleceği ortaya çıkmıştı. Yalnız Kurt adının verildiği dizinin Kurtlar Vadisi’yle olan benzerliği de gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca’nın yıllar sonra bir projede buluşacağı ortaya çıktı!
Osman Sınav’ın düzenlediği Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda ise Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi isimlerin yer alacağı gündeme bomba gibi düştü. Bunun yanında Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca’nın bir araya geleceği yönünde iddialarda gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu olay sonrasında Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’na gözler çevrildi! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.