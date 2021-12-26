Hadise Resmen Darphane Gibi Para Bastı! Böyle Bir Para Yok... Kimse Duyduklarına, Gördüklerine İnanamadı!

Kısa bir süre önce Altın Kelebek Ödül Tören’inde Yılın En İyi Şarkıcısı ödülünü alan Hadise, “Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabi ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü. Bu sene ülkemizde çok kadın kaybettik. Bu ödül hayatları kısıtlanan kadınlara gelsin” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise birkaç saat içerisinde kazanacağı ücret dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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