Hadise’den Servet Şov! Sadece Birkaç Saat İçinde Kazandığı Para Şok Etti! Instagram'ı Ayağa Kaldırdı, Sadece Günler Kaldı! Neler Oluyor?
Son zamanların ne çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den servet şov! Sadece birkaç saat içerisinde kazanacağı para şok içerisinde bıraktı! Instagram’ı ayağa kaldıran başarılı sanatçı, hayranlarını da çıldırttı. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Altın Kelebek Ödül Tören’inde Yılın En İyi Şarkıcısı ödülünü alan Hadise, “Çok değerli bir ödül çok. Yine titriyorum tabi ki de… Bana oy veren tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sevdiklerim bugün yanımda. Derya, sevgilim Mehmet, tüm gece elimi tuttun teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü. Bu sene ülkemizde çok kadın kaybettik. Bu ödül hayatları kısıtlanan kadınlara gelsin” sözlerini dile getirmişti. Şimdi ise birkaç saat içerisinde kazanacağı ücret dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.