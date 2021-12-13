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13 Ara 2021 - 17:05

Masterchef Emre, All Star’a Giriş Yapıyor! İlk Açıklama Resmen Geldi, Kadro İfşalandı! Öyle İsimler Geliyor Ki, Aklınız Duracak!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in gelecek yol All Star olacağı iddia edildi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Masterchef’in en çok sevilen isimlerinden biri olan Emre Büber’in yarışmanın kadrosunda olacağı konuşulmaya başlandı! İlk açıklama ise resmen geldi. Bunun yanında All Star kadrosu hakkında skandal bir olay gerçekleşti! Peki, neler oluyor?