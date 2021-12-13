Masterchef Emre, All Star’a Giriş Yapıyor! İlk Açıklama Resmen Geldi, Kadro İfşalandı! Öyle İsimler Geliyor Ki, Aklınız Duracak!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in gelecek yol All Star olacağı iddia edildi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum sonrasında Masterchef’in en çok sevilen isimlerinden biri olan Emre Büber’in yarışmanın kadrosunda olacağı konuşulmaya başlandı! İlk açıklama ise resmen geldi. Bunun yanında All Star kadrosu hakkında skandal bir olay gerçekleşti! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Masterchef yarışmasının son bölümünde ise Görkem yarışmaya veda eden isim olmuştu. Masterchef yarışmasının yeni sezonunda ise All Star olacağı gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Emre Büber’den skandal bir açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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13 Ara 2021 - 17:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.