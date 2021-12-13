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13 Ara 2021 - 17:28

Müge Anlı’dan İntihar Açıklaması! Canlı Yayın Sonrasında Canına Kıymıştı, İlk Açıklama Geldi! 1 Yaşındaki Kızı… “Yazıklar Olsun”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te adını duyuran Serkan Kıyak’ın intihar ettiği yönünde haberler sabah saatlerinde çıkmıştı. Müge Anlı ise ilk kez intihar açıklamasında bulundu! Canlı yayın sonrasında canına kıyan Serkan Kıyak, 1 yaşındaki kızını yalnız bırakmıştı. Peki, Müge Anlı konu hakkında neler dedi?