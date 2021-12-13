Müge Anlı’dan İntihar Açıklaması! Canlı Yayın Sonrasında Canına Kıymıştı, İlk Açıklama Geldi! 1 Yaşındaki Kızı… “Yazıklar Olsun”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te adını duyuran Serkan Kıyak’ın intihar ettiği yönünde haberler sabah saatlerinde çıkmıştı. Müge Anlı ise ilk kez intihar açıklamasında bulundu! Canlı yayın sonrasında canına kıyan Serkan Kıyak, 1 yaşındaki kızını yalnız bırakmıştı. Peki, Müge Anlı konu hakkında neler dedi?
Kısa bir süre önce eşinin kaçırıldığını dile getiren Serkan Bey, eşinin kendisini reddetmesiyle birlikte yıkılmıştı. Ayrılığı zor kabullenen Serkan Kıyak; sabah saatlerinde acı haberleriyle yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.