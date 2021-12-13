Eski Survivor Yarışmacıları Yeniden Birbirine Girdi! Sırtından Bıçaklanmaya Daha Fazla Dayanamadı, Tepkisiyle Şoke Etti! “Midesizlik”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmacıları, bu seferde yarışma dışında birbirine girdi. Sırtından bıçaklanma olarak değerlendirilen bu durum gündeme bomba gibi düştü ve birçok kişi konu hakkında; “Sırtından bıçaklanmaya daha fazla dayanamadı” yorumunda bulundu. Survivor’da adını duyuran isim, Twitter hesabı üzerinden şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın birincisi İsmail Balaban olurken; İsmail Balaban’ın en yakın arkadaşları ise birbirine girdi. Yarışmada ayrılmaz dörtlü olarak bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya gibi isimler; yarışma sonrasında ise birbirleriyle tüm bağlarını kopartmışlardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.