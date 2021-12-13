Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Ara 2021 - 17:57

Eski Survivor Yarışmacıları Yeniden Birbirine Girdi! Sırtından Bıçaklanmaya Daha Fazla Dayanamadı, Tepkisiyle Şoke Etti! “Midesizlik”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmacıları, bu seferde yarışma dışında birbirine girdi. Sırtından bıçaklanma olarak değerlendirilen bu durum gündeme bomba gibi düştü ve birçok kişi konu hakkında; “Sırtından bıçaklanmaya daha fazla dayanamadı” yorumunda bulundu. Survivor’da adını duyuran isim, Twitter hesabı üzerinden şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…