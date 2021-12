Survivor All Star Kadrosu Şoke Etti! Berna Keklikler Değişimiyle Ağızları Açık Bıraktı, Görenler Şok Oldu! Kimse Tanıyamıyor…

Bir süredir büyük bir heyecan ile beklenen Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosu açıklandı. Bu açıklama ardından gözler, Survivor yarışından sonra inanılmaz bir değişim geçiren Berna Keklikler’e çevrildi. Geçirdiği değişim ile herkesi şoke eden Berna Keklikler’in Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alıp almayacağı sorusuna yanıt ise, Acun Ilıcalı’dan geldi! Peki, Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler yer aldı? Survivor All Star 2022 kadrosunda Berna Keklikler var mı? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!