Müge Anlı’da Aldatıldığını Öğrenmişti, Son Noktayı Koydu! İhaneti Daha Fazla Kaldıramadı ve İntihara… “Yok Artık”

Ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programından seyircisine acı haber geldi. Geçtiğimiz hafta evden kaçan eşini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Serkan Kıyak’ın başına gelenler herkesi bir hayli üzerken; programın seyircisini adeta şoke etti! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert Serkan Kıyak olayı ne? İşte, detaylar



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