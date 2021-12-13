Yargı Dizisi Hakkında Şok Gerçek! Oyuncuları Tek Tek Açıklandı, Ortalık Karıştı! Dizinin Uyarlama Olduğu Konuşuluyordu…
Ekranlarda fırtınalar estiren ve şimdilerde reytinglerin zirvesini kimselere bırakmayan Yargı dizisi ile ilgili akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Hikayesi ve karakterleri ile bir hayli sevilen Yargı dizisinin uyarlama olduğu yönündeki iddialar seyircisini bir hayli hayal kırıklığına uğrattı. İşte Yargı dizisi ile ilgili son detaylar...
Ekranlarda fırtınalar estiren ve şimdilerde reytinglerin zirvesini kimselere bırakmayan Yargı dizisi ile ilgili akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Hikayesi ve karakterleri ile bir hayli sevilen Yargı dizisinin uyarlama olduğu yönündeki iddialar seyircisini bir hayli hayal kırıklığına uğrattı. Konuyla ilgili gerçekler ve Yargı dizisinin uyarlama olup, olmadığı ise, çok geçmeden ortaya çıktı! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisi uyarlama mı çıktı? İşte, detaylar…
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13 Ara 2021 - 18:13 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.