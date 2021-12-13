Hangi Burç Sevdiğine ROMANTİK Sürprizler Yapar? İşte Sevgilisi Şımartacak Burçlar…
Her burcun insanı aynı romantik duygular ile hareket etmiyor. Bazı burcun insanları tüm sürprizleri karşı taraftan beklerken; bazı burcun insanları eşlerini ve sevgililerini şımartmadan duramıyor. Sizde eşine sürpriz yapan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı romantik duygular ile hareket etmiyor. Bazı burcun insanları tüm sürprizleri karşı taraftan beklerken; bazı burcun insanları eşlerini ve sevgililerini şımartmadan duramıyor. Söyledikleri sözlerden yaptıkları jestleri kadar partnerlerini inanılmaz derecede şımartan o burçların insanları ise, partnerlerine her an sürpriz yapmak için adeta bahane arıyor. Öte yandan o burçları görenler şaşkınlığı bir türlü gizleyemiyor! Peki, hangi burç eşine sürprizler yapar? İşte sevgilisi şımartacak burçlar…
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13 Ara 2021 - 20:32 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.