Cebinde Zehirli Akrep ile Gezen En Cimri Burçlar Hangisidir? İşte Paraya Asla Kıyamayan O Burçlar…
Her burcun kadınının eli aynı bonkörlükte olmuyor. Bazı burcun kadınları, çevrelerindeki için tüm varını yoğunu harcayabilecekken; bazı burcun kadınları, aşırı şekilde cimri oluyor. Sizde aşırı cimri burç kadınlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun kadınının eli aynı bonkörlükte olmuyor. Bazı burcun kadınları, çevrelerindeki için tüm varını yoğunu harcayabilecekken; bazı burcun kadınları, aşırı şekilde cimri oluyor. Ceplerinde adeta akrep bulunan o burcun kadınları, bırakın borç vermeyi etrafındaki insanlara bir su dahi almak istemiyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en cimri kadınlarını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadını aşırı cimridir? İşte cebinde akrep bulunan burçlar…
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14 Haz 2022 - 11:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.