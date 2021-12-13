Hangi Burç Kadını Aşırı CİMRİDİR? İşte Cebinde Akrepler Dolaşan Burçlar…

Her burcun kadınının eli aynı bonkörlükte olmuyor. Bazı burcun kadınları, çevrelerindeki için tüm varını yoğunu harcayabilecekken; bazı burcun kadınları, aşırı şekilde cimri oluyor. Ceplerinde adeta akrep bulunan o burcun kadınları, bırakın borç vermeyi etrafındaki insanlara bir su dahi almak istemiyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en cimri kadınlarını görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kadını aşırı cimridir? İşte cebinde akrep bulunan burçlar…



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