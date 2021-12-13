- 13 Ara 2021 - 20:34

Hangi Burç Kadınına Asla Güvenilmez? İşte İlişkiyi Verem Edecek Burçlar…

Her burcun kadınına güven olsaydı muhtemelen kimse kimseyi aldatmazdı! Tahmin edilenin aksine kadınlar da erkekleri en az erkeklerin kadınlarını aldattığı kadar aldatıyor. İlişki konusunda inanılmaz derecede güven kırıcı olan bu davranış, söz konusu bazı burcun kadınları olduklarında daha sık gözleniyor. Sizde güvenilmez kadın burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun kadınına güven olsaydı muhtemelen kimse kimseyi aldatmazdı! Tahmin edilenin aksine kadınlar da erkekleri en az erkeklerin kadınlarını aldattığı kadar aldatıyor. İlişki konusunda inanılmaz derecede güven kırıcı olan bu davranış, söz konusu bazı burcun kadınları olduklarında daha sık gözleniyor. Öte yandan güven vermeyen ve ilişkide karşı tarafı verem edecek o burçları görenler ise, hayrete düşmeden geçemiyor! Peki, hangi burç kadını asla güvenilmez? İşte ilişkiyi verem edecek burçlar…


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13 Ara 2021 - 20:34 - Burç Haberleri

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