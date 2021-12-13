Hangi Burcun Özü Sözü Birdir? İşte Düşünceleri, Söyledikleri Ve Yaptıkları Bir Olan O Burç...
Her burcun insanı aynı dürüstlük ve netlikte olamıyor. Bazı burcun insanlarının diline yalan yuva yapmışken; bazı burcun insanları ortalıkta adeta dürüstlük timsali gibi dolaşıyor. Sizde özü sözü bir olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı dürüstlük ve netlikte olamıyor. Bazı burcun insanlarının diline yalan yuva yapmışken; bazı burcun insanları ortalıkta adeta dürüstlük timsali gibi dolaşıyor. Ancak dürüstlük timsali olan o burçların hepsi dürüst olması gerektiği için dürüst davranmıyor. Bazıları kendi düşündüklerinin doğru olduğunu düşündüğü için dürüst davranırken, bazıları gerçekten samimi hisleri ile dürüst davranıyor. Öte yandan o burçları görenler, adeta hayrete düşüyor! Peki, hangi burcun özü sözü birdir? İşte düşünceleri, söyledikleri ve yaptıkları bir olan o burç...
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13 Ara 2021 - 20:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.