Her burcun insanı aynı dürüstlük ve netlikte olamıyor. Bazı burcun insanlarının diline yalan yuva yapmışken; bazı burcun insanları ortalıkta adeta dürüstlük timsali gibi dolaşıyor. Ancak dürüstlük timsali olan o burçların hepsi dürüst olması gerektiği için dürüst davranmıyor. Bazıları kendi düşündüklerinin doğru olduğunu düşündüğü için dürüst davranırken, bazıları gerçekten samimi hisleri ile dürüst davranıyor. Öte yandan o burçları görenler, adeta hayrete düşüyor! Peki, hangi burcun özü sözü birdir? İşte düşünceleri, söyledikleri ve yaptıkları bir olan o burç...



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