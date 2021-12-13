- 13 Ara 2021 - 20:37

Hangi Burç Salkım Saçaktır? İşte En Dağınık, Pasaklı O Burç...

Her burcun insanı ne yak ki Başaklar kadar tertip ve düzen delisi olamıyor. Bazı burcun insanları ruh hallerinden dolayı temizliğe yeltenmezken, bazı burcun inşaları tembelliğinden dolayı hiçbir şeye el sürmek istemiyor. Sizde Salkım Saçak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı ne yak ki Başaklar kadar tertip ve düzen delisi olamıyor. Bazı burcun insanları ruh hallerinden dolayı temizliğe yeltenmezken, bazı burcun inşaları tembelliğinden dolayı hiçbir şeye el sürmek istemiyor. Adeta salkım saçak yaşayan o burcun insanlarının en dağınık ve en pasaklı insanlar olduğunu anlayanlar ise, şaşkınlığını bir türlü gizleyemiyor! Peki, hangi burç salkım saçaktır? İşte en dağınık, pasaklı o burç...


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13 Ara 2021 - 20:37 - Burç Haberleri

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