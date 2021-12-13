Hangi Burç Salkım Saçaktır? İşte En Dağınık, Pasaklı O Burç...
Her burcun insanı ne yak ki Başaklar kadar tertip ve düzen delisi olamıyor. Bazı burcun insanları ruh hallerinden dolayı temizliğe yeltenmezken, bazı burcun inşaları tembelliğinden dolayı hiçbir şeye el sürmek istemiyor. Sizde Salkım Saçak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı ne yak ki Başaklar kadar tertip ve düzen delisi olamıyor. Bazı burcun insanları ruh hallerinden dolayı temizliğe yeltenmezken, bazı burcun inşaları tembelliğinden dolayı hiçbir şeye el sürmek istemiyor. Adeta salkım saçak yaşayan o burcun insanlarının en dağınık ve en pasaklı insanlar olduğunu anlayanlar ise, şaşkınlığını bir türlü gizleyemiyor! Peki, hangi burç salkım saçaktır? İşte en dağınık, pasaklı o burç...
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13 Ara 2021 - 20:37 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.