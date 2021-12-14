Hangi Burcun Yüzü Kasap Süngeri İle Silinmiştir? İşte En Arsız O Burç...

Her insanın diğer insanlara karşı davranışları noktasında burçların etkisi olduğu artık yadsınamayacak kadar çok çalışma ile kanıtlanmış bulunuyor. Bu davranışlardan biri olan arsızlık da tıpkı diğer insani duygular gibi burçların etkisi ile gelişiyor. Söz konusu arsızlık olduğunda ise, Zodyak kuşağının özellikle üç burcunun eline kimseler su dahi dökemiyor. Öte yandan adeta yüzü kasap süngeri ile silinmiş olan o burçları görenler, şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burcun yüzü kasap süngeri ile silinmiştir? İşte en arsız o burç...



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