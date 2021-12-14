Hangi Burcun Yüzü Kasap Süngeri İle Silinmiştir? İşte En Arsız O Burç...
Her insanın diğer insanlara karşı davranışları noktasında burçların etkisi olduğu artık yadsınamayacak kadar çok çalışma ile kanıtlanmış bulunuyor. Bu davranışlardan biri olan arsızlık da tıpkı diğer insani duygular gibi burçların etkisi ile gelişiyor. Sizde yüzü kasap süngeri gibi silinmiş burçları merak ediyorsanız işte size detaylar..
Her insanın diğer insanlara karşı davranışları noktasında burçların etkisi olduğu artık yadsınamayacak kadar çok çalışma ile kanıtlanmış bulunuyor. Bu davranışlardan biri olan arsızlık da tıpkı diğer insani duygular gibi burçların etkisi ile gelişiyor. Söz konusu arsızlık olduğunda ise, Zodyak kuşağının özellikle üç burcunun eline kimseler su dahi dökemiyor. Öte yandan adeta yüzü kasap süngeri ile silinmiş olan o burçları görenler, şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burcun yüzü kasap süngeri ile silinmiştir? İşte en arsız o burç...
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14 Ara 2021 - 11:02 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.