Hangi Burç Yağlı Müşteridir? İşte Bol Paralı, Çok Alışveriş Yapan O Burç...
Herkesin alışveriş alışkanlıkları çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Kuşkusuz bu faktörlerin başında alım gücü ve ekonomik şartlar geliyor. Ancak, bazı burcun insanları alım gücü yerinde olmasa da alışveriş yapmaktan kendisini alıkoyamıyor. Sizde yağlı müşteri olan burçları düşünüyorsanız işte size detaylar...
Herkesin alışveriş alışkanlıkları çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Kuşkusuz bu faktörlerin başında alım gücü ve ekonomik şartlar geliyor. Ancak, bazı burcun insanları alım gücü yerinde olmasa da alışveriş yapmaktan kendisini alıkoyamıyor. O burcun insanları alışveriş dükkanları için gerçek bir yağlı müşteri iken; bir şeyler alacak paraları hep bulmaları ile de çevrelerinin dilinden düşmüyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç yağlı müşteridir? İşte bol paralı, çok alışveriş yapan o burç...
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14 Ara 2021 - 11:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.