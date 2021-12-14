Herkesin alışveriş alışkanlıkları çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Kuşkusuz bu faktörlerin başında alım gücü ve ekonomik şartlar geliyor. Ancak, bazı burcun insanları alım gücü yerinde olmasa da alışveriş yapmaktan kendisini alıkoyamıyor. O burcun insanları alışveriş dükkanları için gerçek bir yağlı müşteri iken; bir şeyler alacak paraları hep bulmaları ile de çevrelerinin dilinden düşmüyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç yağlı müşteridir? İşte bol paralı, çok alışveriş yapan o burç...

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