- 14 Ara 2021 - 11:04 G: 14 Ara 2021 - 11:15

Survivor Ayşe Nefesleri Kesti, Fiziğini Kanıtladı! Survivor’daki Halini Unutun, Acun Ilıcalı Bile Şok Olur! Regl İtirafıyla Milyonları Titretmişti…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u, üçüncü olarak bitiren başarılı yarışmacı Ayşe Yüksel, nefesleri kesti! Survivor yarışmasında regl olamadığı içim şiştiğini ve kilolu gözüktüğünü dile getiren Survivor Ayşe, milyonları titretmişti. Son paylaşımıyla Survivor’daki halini unutturan Ayşe Yüksel, “Acun Ilıcalı bile şok olur” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada; doğal güzelliğiyle ve karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmacısı, Survivor bitimiyle birlikte akılları başlardan aldı! Survivor’daki yakın arkadaşlarıyla tatile giden ve spora yazılan başarılı Survivor Ayşe, fiziğiyle şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Ara 2021 - 11:04 - Yaşam

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