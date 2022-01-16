Survivor Aycan Yanaç'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Aycan Yanaçı’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alacağı kesinleşen Aycan Yanaç, şampiyon olabilmek için hazırlıklara başladı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağını onaylayan Aycan Yanaç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alacağı kesinleşen Aycan Yanaç, şampiyon olabilmek için hazırlıklara başladı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağını onaylayan Aycan Yanaç, iddialı olduğunu da belirtmeden geçemedi. Bu paylaşımın üzerine Aycan Yanaç’ı yakın markajına alan Survivor hayranları, ünlü ismin memleketini görünce hayret içerisinde düştü! Peki, Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
16 Oca 2022 - 01:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.