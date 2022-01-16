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16 Oca 2022 - 01:16

Survivor Aycan Yanaç'ın Memleketi Merak Uyandırdı! Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Aycan Yanaçı’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alacağı kesinleşen Aycan Yanaç, şampiyon olabilmek için hazırlıklara başladı. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2022 yarışında yer alacağını onaylayan Aycan Yanaç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...