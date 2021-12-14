- 14 Ara 2021 - 11:33 G: 14 Ara 2021 - 11:37

Burak Özçivit’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Fahriye Evcen İle Evli Olan Burak Özçivit Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...

Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile mutlu birliktelik sürdüren ve baba olmayı da tatmış olan Burak Özçivit, hayranları tarafından mercek altına alındı. Geçmişte yaşadığı aşklar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Burak Özçivit’in son sevgilisi ile ilgili detaylar haberimizde...

Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile mutlu birliktelik sürdüren ve baba olmayı da tatmış olan Burak Özçivit, hayranları tarafından mercek altına alındı. Geçmişte yaşadığı aşklar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’den önceki son aşkını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Geçmişte kendisi gibi ünlü bir isim ile aşk yaşayan Burak Özçivit, arşivlerden çıkan o görüntüler ile herkesi şoke etmeyi başardı! Peki, Burak Özçivit’in eski sevgilisi kim? İşte, detaylar…


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14 Ara 2021 - 11:33 - Magazin

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