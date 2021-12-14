Simay Barlas’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı Soner Korkmaz İle Anılan Olan Simay Barlas Meğer Bir Dönem O Oyuncuyla...

Yeni aşkları kadar eski aşkları da ilgi çeken ünlü isimler, zamanında tarihe kazınan nice aşklar yaşadı. O isimlerden biri olan Simay Barlas ise, meslektaşlarından biri ile yaşadığı aşk ile dillere adeta pelesenge oldu. Şimdilerde Aziz dizisinin güzeller güzeli Efnan’ına hayat veren Simay Barlas, bakın hangi ünlü isim ile dillere destan bir aşk yaşadı! Peki, Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Simay Barlas’ın sevgilisi var mı, eski sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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