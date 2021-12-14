Yeni bir yılın kapıya dayandığı şu günlerde burçları da nelerin bekleyeceği yavaş yavaş netleşmiş bulunuyor. Aşktan iş yaşamına kadar inanılmaz derecede şanslı olacak olan burçların yapması gereken tek şey ise, 2022 yılında önüne gelen fırsatları tepmeden doğru bir şekilde değerlendirmesi oluyor! Peki, hangi burç yeni yıla nasıl girecek? İşte 2022’de burçlara neler olacağı…



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