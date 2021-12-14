Pot kırmak elbette konuşma yetisine sahip olan insanlara özgü oluyor. Ancak her insan pot kırma konusunda o burcun insanları gibi doğuştan yetenekli olamıyor. Evet, bazı burçların insanları konuşmayı çok sevdikleri için kendilerini her an pot kırarken bulabiliyor. Özellikle patavatsızlıkta dünya markası haline gelmiş olan o Zodyak kuşağı burçlarını görenler ise, şaşkınlığını bir türü gizleyemiyor! Peki, hangi burç sürekli pot kırar? İşte patavatsızlıkta dünya markası olan burçlar…



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