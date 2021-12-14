Hangi Burç Kaplumbağa Gibidir? İşte Çok Yavaş Olan Burçlar…
Her burcun insanı aynı pratiklikte olamıyor. Karakterler üzerinde inanılmaz derecede etkisi olduğu bilinen burçların bazıları kişilere, atiklik kazandırırken; bazıları sadece yavaşlık katıyor. Sizde Kaplumbağa gibi burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı aynı pratiklikte olamıyor. Karakterler üzerinde inanılmaz derecede etkisi olduğu bilinen burçların bazıları kişilere, atiklik kazandırırken; bazıları sadece yavaşlık katıyor. Çoğu zaman yavaş oldukları için çevrelerindekileri adeta deliye döndüren o burçların bir hayvan olsaydı kaplumbağa olacaklarını söylemek çok da yanlış olmuyor. Öte yandan yavaşlıktan insanı adeta yoran o burçları görenler şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burç kaplumbağa gibidir? İşte çok yavaş olan burçlar…
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14 Ara 2021 - 18:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.