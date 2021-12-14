Her burcun insanı aynı pratiklikte olamıyor. Karakterler üzerinde inanılmaz derecede etkisi olduğu bilinen burçların bazıları kişilere, atiklik kazandırırken; bazıları sadece yavaşlık katıyor. Çoğu zaman yavaş oldukları için çevrelerindekileri adeta deliye döndüren o burçların bir hayvan olsaydı kaplumbağa olacaklarını söylemek çok da yanlış olmuyor. Öte yandan yavaşlıktan insanı adeta yoran o burçları görenler şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burç kaplumbağa gibidir? İşte çok yavaş olan burçlar…



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