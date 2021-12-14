Hangi Burç Sürekli Geç Kalır? İşte İşe, Okula, Eve Geç Giren Burçlar…
Geç kalmanın tembellik ile bir ilgisi olduğunu düşünüyorsanız her yere geç kalan o burçları görmeden karar vermeyin deriz! Evet bazı burcun insanları için bir yerlere geç kalmak hayat mottosu haline gelmiş bulunuyor. Sizde sürekli geç kalan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Geç kalmanın tembellik ile bir ilgisi olduğunu düşünüyorsanız her yere geç kalan o burçları görmeden karar vermeyin deriz! Evet bazı burcun insanları için bir yerlere geç kalmak hayat mottosu haline gelmiş bulunuyor. Ancak her burcun geç kalma sebebi tembelliği olmuyor. Bazı burcun insanları uykuyu çok sevmesinden her yere geç kalıyorken; bazı burcun insanları hiçbir şeyi önemsemediği için her yere geç kalıyor. Öte yandan her yere geç kalan o burçları görenler, hayret edemeden duramıyor! Peki, hangi burç sürekli geç kalır? İşte işe, okula, eve geç giren burçlar…
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14 Ara 2021 - 18:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.