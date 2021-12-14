Hangi Burç Kafa Dağıtmak İçin Ne Yapar? İşte Burçların Zaman Öldürmek İçin Yaptıkları…

Her burcun insanının kafa dağıtması gereken şeyler, birbirine göre farklılık gösteriyor. Bunun temel nedeninin altında burçların karakterlerinin kendilerine has olması yatıyor. Bazı burçlar kafa dağıtmak için kendisini dağdan dağa vururken, bazı burçlar sadece oturmayı seviyor. Öte yandan kafasını gerçek manada dağıtmak isteyen insanların bu listeye göz atmasında bir fayda bulunuyor! Peki, hangi burç kafa dağıtmak için ne yapar? İşte burçların zaman öldürmek için yaptıkları…



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