Sadakatsiz Dizisinde Düğün Dernek Var! Derin Hapı Yuttu, Yapıştı Kaldı! Yasak Aşk Döngüsü Mide Bulandırmaya Başladı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde düğün var! Cansu Dere resmen ifşaladı! Asya ve Aras’ın evlenme şoku herkesin ağzını açık bıraktı, seyirci resmen çılgına döndü. Gündeme bomba gibi düşen bu fragman, sosyal medyayı ve magazin dünyasını resmen salladı! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Aras’ın boşanmasından sonra Asya’da Aras’a daha çok yakınlaşmaya başlamıştı. Aras ise gizli buluştukları evde Asya’ya evlenme teklifi etmişti. O anları ise Ali ve Volkan görmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.