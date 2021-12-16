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16 Ara 2021 - 14:38

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Dernek Var! Derin Hapı Yuttu, Yapıştı Kaldı! Yasak Aşk Döngüsü Mide Bulandırmaya Başladı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde düğün var! Cansu Dere resmen ifşaladı! Asya ve Aras’ın evlenme şoku herkesin ağzını açık bıraktı, seyirci resmen çılgına döndü. Gündeme bomba gibi düşen bu fragman, sosyal medyayı ve magazin dünyasını resmen salladı! Peki, neler oluyor?