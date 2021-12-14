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14 Ara 2021 - 12:52

Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Cansu Dere Resmen İfşaladı, Görenler Şok Oldu! Asya ve O İsim Evleniyor! Seyirci Çılgına Dönebilir!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde düğün var! Cansu Dere resmen ifşaladı! Asya ve Aras’ın evlenme şoku herkesin ağzını açık bıraktı, seyirci resmen çılgına döndü. Gündeme bomba gibi düşen bu fragman, sosyal medyayı ve magazin dünyasını resmen salladı! Peki, neler oluyor?