Alişan’dan Survivor Yarışmasına Şok Hamle! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Instagram Sallandı, Restler Çekildi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan Tv8 ekranlarında yakın zamanda başlayacak olan Survivor’a şok hamle geldi. Yapmış olduğu paylaşımla Acun Ilıclalı’yı çıldırtacağı düşünülen Alişan, Instagram’ı resmen salladı! Restleri çeken Alişan’ın eşi Buse Varol’da Survivor paylaşım yaparak; desteklerini esirgemedi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının Ocak ayıyla birlikte başlayacağı ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yarışmanın ünlü ve gönüllü takımını resmen duyurmuştu. Geçtiğimiz sezondan sadece Batuhan Karacakaya yer alırken; 2020 yılından ise birçok isim yarışmada bulunacaktı. Peki, Alişan nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.