- 14 Ara 2021 - 13:34 G: 14 Ara 2021 - 13:41

Alişan’dan Survivor Yarışmasına Şok Hamle! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Instagram Sallandı, Restler Çekildi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan Tv8 ekranlarında yakın zamanda başlayacak olan Survivor’a şok hamle geldi. Yapmış olduğu paylaşımla Acun Ilıclalı’yı çıldırtacağı düşünülen Alişan, Instagram’ı resmen salladı! Restleri çeken Alişan’ın eşi Buse Varol’da Survivor paylaşım yaparak; desteklerini esirgemedi. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının Ocak ayıyla birlikte başlayacağı ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yarışmanın ünlü ve gönüllü takımını resmen duyurmuştu. Geçtiğimiz sezondan sadece Batuhan Karacakaya yer alırken; 2020 yılından ise birçok isim yarışmada bulunacaktı. Peki, Alişan nasıl bir paylaşımda bulundu?

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14 Ara 2021 - 13:34 Ankara- Yaşam

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