- 14 Ara 2021 - 13:56 G: 14 Ara 2021 - 14:10

Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… Saten Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Ünü Türkiye’ye Aştı, Geçti; New York’u Salladı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye’si kasığına kadar açılan yırtmacıyla derin dekoltesini gösterdi! Saten elbisesiyle fizik şov yapan başarılı isim Selin Yeninci’nin ünü ise Türkiye’yi aştı geçti. New York’ta dikkatleri üzerine çeken Selin Yeninci, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Perşembe akşamı son bölümüyle ağızları açık bırakan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha kafasından vurulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Sevilerek takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanında birde Züleyha’nın kalbi durunca; ortalık çok fena karışmıştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, nasıl bir paylaşımda bulundu? Peki, neler oluyor?

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14 Ara 2021 - 13:56 Ankara- Yaşam

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