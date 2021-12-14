Elif Gören Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Elif Gören’ın Memleketi…

Ekranların merak ile beklenilen yarışması olan Survivor All Star 2022 yarışması için düğmeye basıldı. Yarışmanın kadrosunun açıklanmasının ardından gözleri üzerine çevirten Elif Gören de büyük yarış için hazırlıklara başladı. Yarışın iddialı isimlerinden biri olması tahmin edilen Elif Gören’in asıl memleketi ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Elif Gören aslen nereli? Elif Gören kimdir, kaç yaşında? Elif Görev evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…



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