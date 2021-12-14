- 14 Ara 2021 - 14:38 G: 14 Ara 2021 - 14:48

Survivor Aleyna Çalışkan İncecik Beliyle Mest Etti! Batuhan Karacakaya Delirecek, Taytlı Paylaşımı Delirtti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Çalışkan; incecik beliyle mest etti. Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş gözüken; Aleyna Çalışkan’la ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Taytlı paylaşımıyla delirten başarılı yarışmacı Aleyna Çalışkan; incecik belini de kanıtladı. Instagram’ı cayır cayır yakan Aleyna Çalışkan, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada dikkatleri üzerine çeken Aleyna Çalışkan; yarışma sonrasında ise sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı. Kısa bir süre önce ise Batuhan Karacakaya ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Batuhan Karacakaya ile Antalya’da sarmaş dolaş gözüken Aleyna Kalaycıoğlu, fit vücuduyla nefesleri kesti.

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14 Ara 2021 - 14:38 Ankara- Yaşam

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