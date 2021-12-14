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14 Ara 2021 - 14:38

Survivor Aleyna Çalışkan İncecik Beliyle Mest Etti! Batuhan Karacakaya Delirecek, Taytlı Paylaşımı Delirtti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Aleyna Çalışkan; incecik beliyle mest etti. Batuhan Karacakaya ile sarmaş dolaş gözüken; Aleyna Çalışkan’la ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Taytlı paylaşımıyla delirten başarılı yarışmacı Aleyna Çalışkan; incecik belini de kanıtladı. Instagram’ı cayır cayır yakan Aleyna Çalışkan, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…