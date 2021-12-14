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14 Ara 2021 - 15:28

Müge Anlı’daki Serkan’ın İntiharının Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Kız Kardeşten İlk Açıklama Geldi, Ortalık Karıştı! 1 Yaşındaki Çocuğa Şiddet…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te adını duyuran Serkan Kıyak’ın neden intiharının tüm detayları ortaya çıktı. Serkan Kıyak’ın kız kardeşinden ilk açıklama resmen geldi. 1 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığını dile getiren kız kardeş, dengeleri değiştirdi.