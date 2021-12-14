- 14 Ara 2021 - 15:54 G: 14 Ara 2021 - 15:58

Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Sırtını Görenler Eridi Bitti, Instagram Coştu! Yorumlar Gırla Geliyor! “Sen 49’san Ben 55!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, iç çamaşır giymeden nefesleri kesti! Sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımlara doymayan Defne Samyeli, Instagram’ı ayağa kaldırdı. Birçok kişi “Sen 49 yaşındaysan ben 55 hatta 85 yaşındayım” yorumlarını yaptılar.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Defne Samyeli, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Ara 2021 - 15:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Merve Aydın Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Merve Aydın’ın Memleketi… mask
Merve Aydın Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Merve Aydın’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Merve Aydın Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Merve Aydın Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Merve Aydın Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Merve Aydın Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Merve Aydın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nagihan Karadere İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Merve Aydın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nagihan Karadere İle Yaşları Dikkat Çekti
Elif Gören Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Elif Gören’ın Memleketi… mask
Elif Gören Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Elif Gören’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Elif Gören Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Elif Gören Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Elif Gören Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Elif Gören Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… Saten Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Ünü Türkiye’ye Aştı, Geçti; New York’u Salladı! mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… Saten Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Ünü Türkiye’ye Aştı, Geçti; New York’u Salladı!
Alişan’dan Survivor Yarışmasına Şok Hamle! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Instagram Sallandı, Restler Çekildi! Neler Oluyor? mask
Alişan’dan Survivor Yarışmasına Şok Hamle! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! Instagram Sallandı, Restler Çekildi! Neler Oluyor?
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Cansu Dere Resmen İfşaladı, Görenler Şok Oldu! Asya ve O İsim Evleniyor! Seyirci Çılgına Dönebilir! mask
Sadakatsiz Dizisinde Düğün Var! Cansu Dere Resmen İfşaladı, Görenler Şok Oldu! Asya ve O İsim Evleniyor! Seyirci Çılgına Dönebilir!
Masterchef Pelin’den Mini Şov! Bacaklarını Sergiledi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu… mask
Masterchef Pelin’den Mini Şov! Bacaklarını Sergiledi, “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Danilo Şefle Sevgili Olduğu Konuşuluyordu…
Hande Erçel’e Evlilik Şoku! Kerem Bürsin Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Nikah Masası Yalan Oldu! Erçel Çok Sinirlenecek; Delirecek! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Şoku! Kerem Bürsin Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Nikah Masası Yalan Oldu! Erçel Çok Sinirlenecek; Delirecek! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müge Anlı’daki Serkan’ın İntiharının Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Kız Kardeşten İlk Açıklama Geldi, Ortalık Karıştı! 1 Yaşındaki Çocuğa Şiddet… mask
Müge Anlı’daki Serkan’ın İntiharının Tüm Detayları Ortaya Çıktı! Kız Kardeşten İlk Açıklama Geldi, Ortalık Karıştı! 1 Yaşındaki Çocuğa Şiddet…
Masterchef Yarışmasında Burcu ve Dilara’nın Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Burcu Yapım Tarafından Çekildi, Dilara Tek Kaldı! Saç Baş… mask
Masterchef Yarışmasında Burcu ve Dilara’nın Neden Kavga Ettiği Ortaya Çıktı! Burcu Yapım Tarafından Çekildi, Dilara Tek Kaldı! Saç Baş…
Survivor Aleyna Çalışkan İncecik Beliyle Mest Etti! Batuhan Karacakaya Delirecek, Taytlı Paylaşımı Delirtti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor… mask
Survivor Aleyna Çalışkan İncecik Beliyle Mest Etti! Batuhan Karacakaya Delirecek, Taytlı Paylaşımı Delirtti! Instagram Cayır Cayır Yanıyor…
Merve Aydın Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Merve Aydın’ın Memleketi… mask
Merve Aydın Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Merve Aydın’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Merve Aydın Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Merve Aydın Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Survivor All Star 2022'nin Kadrosuna Katılan Merve Aydın Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Merve Aydın Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Merve Aydın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nagihan Karadere İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor All Star 2022 Yarışmacısı Merve Aydın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Nagihan Karadere İle Yaşları Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status