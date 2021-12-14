14 Ara 2021 - 15:54 Güncelleme: 14 Ara 2021 - 15:58
Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Sırtını Görenler Eridi Bitti, Instagram Coştu! Yorumlar Gırla Geliyor! “Sen 49’san Ben 55!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, iç çamaşır giymeden nefesleri kesti! Sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımlara doymayan Defne Samyeli, Instagram’ı ayağa kaldırdı. Birçok kişi “Sen 49 yaşındaysan ben 55 hatta 85 yaşındayım” yorumlarını yaptılar.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Defne Samyeli, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.