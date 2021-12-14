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14 Ara 2021 - 15:54

Defne Samyeli İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı! Sırtını Görenler Eridi Bitti, Instagram Coştu! Yorumlar Gırla Geliyor! “Sen 49’san Ben 55!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, iç çamaşır giymeden nefesleri kesti! Sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımlara doymayan Defne Samyeli, Instagram’ı ayağa kaldırdı. Birçok kişi “Sen 49 yaşındaysan ben 55 hatta 85 yaşındayım” yorumlarını yaptılar.