Masterchef Dilara’nın Ablasından Aşk Açıklaması! Masterchef Sergen Damat Mı Oluyor? Sarmaş Dolaş Gözükmüşlerdi, Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde en iyi güveci yapan kişi Burcu olmuştu. Burcu ise şeflerden izin alarak; Dilara’ya skandal sözlerde bulunmuştu. Dilara ise bu ağır sözleri kaldıramamış ve “Sabahtan beri bana şeytan diyorsun. Duymamazlıktan geliyorum ama artık yeter” yorumunda bulunmuştu. Burcu ise “Sen şeytan değilsin! Yılansın” yorumunda bulunmuştu. Ağızları açık bırakan bu kavga gündeme bomba gibi düşerken; Dilara’nın ablası ise aşk iddialarına noktayı koyan bir açıklamada bulundu!

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