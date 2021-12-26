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26 Ara 2021 - 11:01

Hadise Sanal Linç Yiyor, Kariyeri Bitiyor mu? Instagram, Twitter Karıştı! Tartışma Değil, Resmen Kavga! “Iyy, Midem Bulandı” Neler Oluyor?

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’dan Hadise’ye sert taş arka arkaya geldi. Bircan Bali ise “Midem bulandı” yorumunda bulunurken; sosyal medya ise karıştı. Hadise’nin cevap vermesi beklenirken; cevap vermesi halinde kıyametin kopacağı düşünülmeye başlandı. Tartışmayı aşan bu durum resmen kavgayı başlattı! Peki, neler oluyor?