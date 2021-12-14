- 14 Ara 2021 - 22:36

Söylemezsem Olmaz Programından Hadise’ye Sert Sözler! “Midem Bulandı” Dedi, Sosyal Medya Karıştı! Hadise Cevap Verirse Kıyamet Kopabilir!

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’dan Hadise’ye sert taş geldi. Bircan Bali ise “Midem bulandı” yorumunda bulunurken; sosyal medya ise karıştı. Hadise’nin cevap vermesi beklenirken; cevap vermesi halinde kıyametin kopacağı düşünülmeye başlandı. Peki, neler oluyor?

Altın Kelebek ödül töreni hakkında tartışma yapan Sergen Serengil, Hadise için “Hadise hak etmedi. Gülşen kesinlikle bu ödülü alması gereken bir isimdi” yorumunda bulundu. Bircan Bali ise ekranlara Mehmet Dinçerler gelince; skandal bir yorumda bulundu. Yönetmen ve yapımcıya skandal sözlere yer veren Bircan Bali’ye tepki üzerine tepki yağdı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Ara 2021 - 22:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi… mask
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi…
Çağla Şikel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Çağla Şikel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaşları Dikkat Çekti
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Tansel Öngel İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Tansel Öngel İle Yaşları Dikkat Çekti
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Rahmetli Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Derya Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Rahmetli Ferhan Şensoy İle Yaşları Dikkat Çekti
Sana Söz Dizisinin Elif’i Nehir Erdoğan Eski Eşini Duyan Şaştı Kaldı! Öyle Bir İsimle Evlenmiş Ki… mask
Sana Söz Dizisinin Elif’i Nehir Erdoğan Eski Eşini Duyan Şaştı Kaldı! Öyle Bir İsimle Evlenmiş Ki…
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin. Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Ebru Şahin'in Memleketi mask
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin. Bakın Aslen Nereli Çıktı! Duyan Gören Şaştı Kaldı... İşte Ebru Şahin'in Memleketi
Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Barut İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Destan Dizisinin Balamir'i Teoman Kumbaracıbaşı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Deniz Barut İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin İsmail Hacıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Melike İpek Yalova İle Yaşları Dikkat Çekti…
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi… mask
Sumru Yavrucuk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Sumru Yavrucuk’in Memleketi…
Petek Dinçöz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Can Tanrıyar ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Petek Dinçöz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Can Tanrıyar ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Oya Başar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Levent Kırca ile Yaşları Dikkat Çekti… mask
Oya Başar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Levent Kırca ile Yaşları Dikkat Çekti…
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Fatoş Yelliler Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Gökhan Göz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Çağla Şikel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Çağla Şikel Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Emre Altuğ İle Yaşları Dikkat Çekti
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Tansel Öngel İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Tansel Öngel İle Yaşları Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status