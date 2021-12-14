Söylemezsem Olmaz Programından Hadise’ye Sert Taş! “Midem Bulandı” Dedi, Sosyal Medya Karıştı! Hadise Cevap Verirse Kıyamet Kopabilir! Neler Oluyor?

Altın Kelebek ödül töreni hakkında tartışma yapan Sergen Serengil, Hadise için “Hadise hak etmedi. Gülşen kesinlikle bu ödülü alması gereken bir isimdi” yorumunda bulundu. Bircan Bali ise ekranlara Mehmet Dinçerler gelince; skandal bir yorumda bulundu. Yönetmen ve yapımcıya skandal sözlere yer veren Bircan Bali’ye tepki üzerine tepki yağdı! Peki, neler oluyor?

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