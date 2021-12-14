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14 Ara 2021 - 17:35

Masterchef’te Survivor Rüzgarı! Acun Ilıcalı’nın Gözdesi Gümbür Gümbür Geliyor! Her Şey Belgelendi, Dış Çekim İfşalandı! Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef ve Survivor resmen birleşti! Masterchef yarışmasında Survivor rüzgarının eseceği ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın gözde yarışmacısı ise resmen yarışmaya katıldı! Her şeyi belgeleyen o hamle ise dış çekimin ifşalanmasına neden oldu. Ağızları açık bırakan bu detay sonrasında kimin Survivor yarışmasına katıldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…